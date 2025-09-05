Τις ευχαριστίες του εκφράζει ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε εκείνους που του έστειλαν μηνύματα για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του που είχε ως αποτέλεσμα και την ακύρωση συναυλίας του. Εξηγεί ότι έκανε μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης και ανανεώνει το ραντεβού με το κοινό στο Βεάκειο σε λίγες μέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου:

Κλείνω κι έρχομαι!

Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης.

Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω.

Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.

Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9.

Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!