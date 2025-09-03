Ο Νίκος Πορτοκάλογλου νοσηλεύεται από εχθές, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ξαφνικό πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σήμερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία που έχει αναλάβει τη διοργάνωση των συναυλιών του, οι επόμενες εμφανίσεις του ακυρώνονται, ωστόσο το μεγάλο μουσικό ραντεβού στο Βεάκειο Θέατρο παραμένει στο πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση στα social

Στο κείμενο της ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στα social media του καλλιτέχνη και της διοργανώτριας εταιρείας αναφέρεται:

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Την Τρίτη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενημέρωσε τους θαυμαστές του στον Βόλο για την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας του με τον Γιάννη Κότσιρα «για λόγους ανωτέρας βίας», χωρίς να αναφέρεται στον λόγο.

«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη τη μετάβασή μας. Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή», ανέφερε στην ανάρτηση του.