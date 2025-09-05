Το βράδυ της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025, σήμανε συναγερμός στον Κολωνό όταν ένας 49χρονος πολίτης εντόπισε ύποπτο αντικείμενο και ειδοποίησε τις αρχές. Το αντικείμενο, που βρέθηκε μέσα σε κουτί και εκτιμάται πως κάποιος το είχε εγκαταλείψει, αποδείχθηκε ότι ήταν χειροβομβίδα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ. (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), το οποίο απέκλεισε την περιοχή για έλεγχο. Για λόγους ασφαλείας πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές εκτροπές στα εξής σημεία: