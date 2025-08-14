Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Αλικαρνασσού, στον Κολωνό, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), όλα συνέβησαν γύρω στις 5 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν μηχανισμό με τέσσερα γκαζάκια στο σημείο εισόδου της πολυκατοικίας. Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές, τόσο στο ίδιο το κτήριο όσο και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν κοντά.

Στόχος πολυκατοικίας με σύνδεσμο φιλάθλων

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο εν λόγω κτήριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας, γεγονός που ενισχύει τα ενδεχόμενα η επίθεση να σχετίζεται με οπαδική βία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η τελευταία αυτή επίθεση έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα παρόμοιων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας ανησυχία για την αύξηση της έντασης και της βίας στον χώρο του αθλητισμού.