Συναγερμός έχει σημάνει από το απόγευμα της Παρασκευής (05.09.2025) στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ στους Αμπελόκηπους, όταν άνδρας απείλησε να πέσει στο κενό από χώρο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ανέβηκε στο πρεβάζι του κτιρίου και εκφράζει πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να τον μεταπείσει. Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που έχουν αναπτύξει ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλεί να πέσει ο άνδρας.

