Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη το βράδυ της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Πετρωτό, στη Φθιώτιδα.

Η φωτιά κατακαίει δασική έκταση, κυρίως πουρνάρια, και ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 21:05. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων από την 4η και τη 10η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 20 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή πετρωτό Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 68 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

*Κεντρική φωτογραφία αρχείου