Η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τη διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, που κράτησε περίπου μία ώρα, κατέληξε σε συμφωνία για την επανάληψη του προγράμματος μείωσης των τιμών, όπως είχε εφαρμοστεί πέρυσι την ίδια περίοδο.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του OT, δεν είναι σαφές πόσοι θα είναι οι κωδικοί των οποίων οι τιμές θα μειωθούν. Σημειώνεται ότι πέρυσι η μείωση αφορούσε σε 705 κωδικούς προϊόντων, από 5% ως και 15%, ενώ στο «πρόγραμμα» συμμετείχαν 66 εταιρείες.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε σήμερα και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.

Το πρόγραμμα

Η διοίκηση του ΣΕΒΤ δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει τα μέλη της για την επιθυμία του υπουργού Ανάπτυξης – δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο – και θα τα καλέσει να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, ερχόμενα σε συζητήσεις με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

Στο «πρόγραμμα» θα συμμετάσχουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ιδία βούληση ενισχύοντας το ποσοστό της έκπτωσης που θα παρέχουν οι προμηθευτικές τους εταιρείες.

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας ήδη όλες σχεδόν οι εταιρείες έχουν διαμορφώσει τα «προωθητικά τους πακέτα» μέχρι το τέλος του χρόνου, τα οποία μάλιστα είναι ισχυρά. Και τούτο διότι, όπως είναι γνωστό, το τελευταίο τετράμηνο είναι και το πιο «ζεστό» από πλευράς πωλήσεων.

Εξηγούσαν, λοιπόν, μιλώντας προς τον ΟΤ ότι είναι πιθανόν ορισμένες προσφορές να αναδιαμορφωθούν έτσι ώστε οι εταιρείες να θέσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα κατά την επιθυμία του υπουργού Ανάπτυξης. Αναφορικά με το θέμα του κώδικα δεοντολογίας, που διέπει το πλαίσιο των προσφορών, οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι αν σε κάποια προϊόντα έχουν γίνει προσφορές, θα είναι δύσκολο αυτά τα προϊόντα να συμμετάσχουν στο «πρόγραμμα», κυρίως διότι δεν είναι δυνατόν η επιπλέον έκπτωση να «πέσει» πάνω στην έκπτωση της προσφοράς.