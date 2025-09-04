Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, Μάντλα Μαντέλα, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, αναφέροντας πως οι συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων υπό την ισραηλινή κατοχή είναι ακόμη πιο δύσκολες από αυτές που βίωσαν οι μαύροι της Νότιας Αφρικής κατά την περίοδο του απαρτχάιντ. Ο ίδιος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τη στήριξη προς τους Παλαιστινίους.

Ο Μάντλα Μαντέλα, σε ηλικία 51 ετών, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης στον δημοσιογραφικό οργανισμό Reuters, λίγο πριν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Τυνησία. Επρόκειτο να συμμετάσχει σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, με στόλο που έχει στόχο να μεταφέρει προμήθειες και τρόφιμα στη Γάζα, αψηφώντας τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Σε δηλώσεις του, ο Μαντέλα τόνισε: «Πολλοί από εμάς, που επισκεφθήκαμε τα κατεχόμενα εδάφη στην Παλαιστίνη, επιστρέψαμε με ένα και μόνο συμπέρασμα: ότι οι Παλαιστίνιοι ζουν μια πολύ χειρότερη μορφή του απαρτχάιντ απ’ ό,τι είχαμε ζήσει ποτέ εμείς». Σημείωσε επίσης: «Πιστεύουμε πως η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τους Παλαιστινίους, όπως ακριβώς στάθηκε και στο δικό μας πλευρό».

Διεθνείς Αντιδράσεις και Συγκρίσεις

Αξίζει να επισημανθεί πως το κράτος του Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σύγκριση μεταξύ της ζωής των Παλαιστινίων –που για πάνω από μισό αιώνα ζουν υπό κατοχή ή οικονομικό αποκλεισμό– και της εποχής του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, όταν η μαύρη πλειοψηφία κυβερνιόταν από τη λευκή μειοψηφία με σκληρά καταπιεστικά μέτρα.

Στην αποστολή αυτή συμμετέχει ομάδα δέκα Νοτιοαφρικανών ακτιβιστών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται ο Μαντέλα, στο πλαίσιο του στολίσκου Global Sumud. Ο συγκεκριμένος στολίσκος αποτελείται από δεκάδες πλοία και εκατοντάδες πολίτες από 44 διαφορετικές χώρες, ενώ συμμετέχει και η γνωστή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC) της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη αποστολή «απηχεί τον δικό μας αγώνα για απελευθέρωση», υπενθυμίζοντας τα ιστορικά και πολιτικά κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο αγώνων.

Η Ιστορική Παράλληλη του Αγώνα

Ο Μάντλα Μαντέλα υπογράμμισε πως το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική κατέρρευσε το 1994, μόνο μετά από ισχυρή διεθνή πίεση και τις επιβληθείσες κυρώσεις εις βάρος της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Απομόνωσαν τη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ και τελικά αυτή κατέρρευσε. Πιστεύουμε ότι ήρθε ο καιρός να γίνει αυτό για τους Παλαιστινίους».