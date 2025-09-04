Μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σε ερώτηση Πολωνού δημοσιογράφου για την απουσία αποτελεσματικών μέτρων κατά της Ρωσίας.

Ο Μάρεκ Γουαλκούσκι, ανταποκριτής του Πολωνικού Ραδιοφώνου, ρώτησε τον Πρόεδρο Τραμπ γιατί δεν έχει λάβει πιο αυστηρά μέτρα κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά τη ρητορική του για απογοήτευση από τη ρωσική επιθετικότητα.

Η ερώτηση φάνηκε να εκνευρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απάντησε με έντονο ύφος, καλώντας τον δημοσιογράφο να «βρει μια νέα δουλειά».

«Πώς ξέρεις ότι δεν έχουμε λάβει μέτρα; Θα έλεγες ότι η επιβολή δευτερευόντων κυρώσεων στην Ινδία – τον μεγαλύτερο αγοραστή εκτός Κίνας, σχεδόν ισοδύναμο – δεν αποτελεί μέτρο;», είπε, αναφερόμενος στους πρόσθετους δασμούς 25% που επιβλήθηκαν στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

«Αυτό κόστισε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία. Το αποκαλείς καμία ενέργεια;», σημείωσε. Παράλληλα, υπαινίχθηκε ότι έρχονται και νέα μέτρα: «Δεν έχω κάνει ακόμα τη φάση 2 ή τη φάση 3», προειδοποίησε.

Ο Γουαλκούσκι, σε σχόλιό του στο The Hill, είπε ότι εκτιμά τη συμβουλή του προέδρου, αλλά ότι η συνολική απάντηση του Τραμπ δικαιολογούσε την επιλογή της καριέρας του.

«Πήρα μια αξιοσημείωτη απάντηση στην ερώτησή μου από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή είναι η δουλειά μου ως δημοσιογράφος. Αλλά είμαι ευγνώμων για τη συμβουλή του», είπε.

Τραμπ προς «Συμμαχία των Προθύμων»: Σταματήστε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», που συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να διακόψουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να εντείνουν την οικονομική πίεση προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, o Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί εμμέσως τη ρωσική πολεμική προσπάθεια μέσω της αγοράς ενεργειακών προϊόντων από τη Μόσχα. Όπως ανέφερε, η Ρωσία έχει αποκομίσει περίπου 1,1 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις καυσίμων στην Ε.Ε. μέσα σε έναν χρόνο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην Κίνα, κατηγορώντας το Πεκίνο για οικονομική στήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.