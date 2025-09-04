Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, την Πέμπτη, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους σε ένα περιστατικό που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χαρακτήρισαν ως ατύχημα.

Μερικά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας ενήλικας που τα συνόδευε τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.

