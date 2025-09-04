Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, την Πέμπτη, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους σε ένα περιστατικό που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χαρακτήρισαν ως ατύχημα.

💥DIE NÄCHSTE HORROMELDUNG💥

Der Unfall ereignete sich (Berlin-Wedding) gegen 13.10 Uhr in der Seestraße an der Ecke Dohnagestell.

Unter den Opfern sollen viele Kinder sein, da mehrere Gruppen vor Ort unterwegs waren. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer… pic.twitter.com/pgzIAXahLk

— Christian Abel AfD (@erdbeerbuegler) September 4, 2025