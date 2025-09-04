Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους στους ελληνικούς δρόμους, σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα μελέτης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στο πλαίσιο του προγράμματος «Driving Change: Towards Safe and Sustainable Mobility». Τα στοιχεία που καταγράφονται προκαλούν ανησυχία και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, μόλις το 54% των οδηγών και επιβατών χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας, ενώ το ποσοστό πέφτει δραματικά στο 21% για αυτούς που κάθονται στα πίσω καθίσματα. Στον τομέα των δικύκλων, το 75% των οδηγών φοράει κράνος, ωστόσο μόνο το 46% των συνεπιβατών εφαρμόζουν το ίδιο μέτρο προστασίας.

Σοβαρός κίνδυνος από την αμέλεια – Τι δείχνουν τα στατιστικά

Η μελέτη βασίστηκε στην παρατήρηση πάνω από 16.000 οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους, παρέχοντας μια ρεαλιστική εικόνα της συμπεριφοράς οδηγών και επιβατών. Ανάμεσα στα ανησυχητικά ευρήματα ήταν και η αύξηση της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, που αγγίζει το 13%, με ακόμα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι.

Η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αρνητικών στατιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εξακολουθεί να κατέχει τη θλιβερή πρωτιά στους θανάτους μοτοσικλετιστών. Αυτοί οι αριθμοί δεν αποτελούν απλώς στατιστικές αναφορές, αλλά αντανακλούν ζωές που χάνονται καθημερινά και οικογένειες που βυθίζονται στο πένθος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα τροχαία εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών, παραμένοντας μια από τις βαρύτερες αιτίες πρόωρου χαμού στη χώρα μας.

Ανάγκη για εθνική στρατηγική και νέες τεχνολογίες

Στο φως αυτών των δραματικών δεδομένων, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, δήλωσε: «Καλούμε όλους τους φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους και παρακολούθηση με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στοχευμένες συνεργασίες με δήμους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσίευση δεικτών οδικής ασφάλειας, ώστε να βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα».

Η ανάγκη για δραστική ενίσχυση των ελέγχων, την ευρύτερη χρήση τεχνολογιών και την εδραίωση διαρκούς ενημέρωσης και αξιολόγησης θεωρείται πλέον επιτακτική, προκειμένου να αναστραφούν οι τραγικοί δείκτες και να αποκτήσει η Ελλάδα δρόμους πραγματικά ασφαλείς για όλους τους πολίτες.

Κυριάκος Παρασίδης