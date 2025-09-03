Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη βαρύτητα για τις εξελίξεις στη Μονή Σινά, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων παρενέβη θεσμικά, ζητώντας από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες της Ιεράς Μονής και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Παράλληλα, τον καλεί να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τα γεγονότα που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο μοναστήρι και «σκανδαλίζουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τπ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς κανονικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας, ἀποδεχόμενον τὰ ἀπὸ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους αἰτήματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῶν τρεχουσῶν συνθηκῶν ὑψίστης σημασίας, αἵτινες σκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλοῦν πλεῖστα προβλήματα εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐντέλλεται τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανὸν νὰ ἀνοίξῃ τὰς πύλας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ νὰ ἀναλάβῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθῶσιν ἀμέσως καὶ μὲ κόσμιον τρόπον ὅσα φυσικὰ πρόσωπα δὲν ἀνήκουσιν εἰς τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱερώτατος καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς 24ης Ἐπισκοπικῆς Ἔδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ ἀρχαῖον Τακτικόν, ἵνα παράσχῃ περεταίρω ἐξηγήσεις περὶ τῶν συμβαινόντων.

Ἡ δὲ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης καλεῖται νὰ διατηρήσῃ ψυχραιμίαν, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ νὰ μεριμήσῃ διὰ τὴν ὀμαλὴν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν ἐξελίξεων.

Απομονωμένος ο Δαμιανός

Απομονωμένος από όλους τους συμμάχους και τους φίλους του στην κυβέρνηση και στο εσωτερικό της Ορθοδοξίας βρίσκεται πλέον ο ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός.

Η ανυποχώρητη στάση του έναντι του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλατζή και του Έλληνα πρέσβη στο Καίρο κ. Ν. Παπαγεωργίου στέρησε από τον Αρχιεπίσκοπο την σιωπηρή υποστήριξη που του προσέφερε η ελληνική πολιτεία καθώς φάνηκε ξεκάθαρα ότι ένα από τα βασικά προβλήματα αποτελούσε ο ίδιος και ο επηρεασμός του από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του.

Σε όλες τις συσκέψεις των Ελλήνων επιτελών όλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να τηρηθεί μια αξιοπρεπής στάση έναντι του κ. Δαμιανού, της ιστορίας του και της πορείας του στο ορθόδοξο γίγνεσθαι. Άνθρωπος με ευρύ πνεύμα, με παρουσία και προσφορά και διάλογο με τους βεδουίνους, τις άλλες χριστιανικές κοινότητες και τις άλλες θρησκείες ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου αποτελούσε μια σταθερά και εγγύηση.

Τα δεδομένα που άλλαξαν στη Μονή Σινά

Και το γεγονός ότι διέθετε την απαραίτητη αναγνώριση από τις αιγυπτιακές αρχές έδειχνε ότι μπορούσε να χειριστεί όλα τα ζητήματα και να διαπραγματευτεί. Τα τελευταία χρόνια όμως τα δεδομένα άλλαξαν. Απομονωμένος από την αδελφότητα, σπανίως βρισκόταν στο μοναστήρι και κυρίως άφησε τα θέματα της Μονής να τα χειρίζονται συνεργάτες του από την Αθήνα και το Κάιρο.

Τις τελευταίες ημέρες όλοι οι επιτελείς των υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας ότι με την αδιάλλακτη στάση του, ο κ. Δαμιανός προκαλούσε προβλήματα και μόνον προβλήματα.

Την ίδια άποψη φαίνεται ότι διαμορφώνουν πλέον και οι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι που έχουν είτε άμεση είτε έμμεση εμπλοκή στο ζήτημα ανάμεσά τους ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος.