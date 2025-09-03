Οδοντίατρος σκότωσε τη σύζυγο και την 15χρονη κόρη του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, μέσα στην οικογενειακή έπαυλη αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αστυνομία εντόπισε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής τις σορούς του 52χρονου James Choi, της συνομήλικης συζύγου του Myoung και της 15χρονης κόρης τους Grace, μέσα στην πολυτελή εξοχική κατοικία της οικογένειας.

Σε δήλωσή του, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Μαρκ Μίτσελ, ανέφερε:«Αυτό το τραγικό περιστατικό επηρέασε βαθιά όχι μόνο την οικογένεια και τους γείτονες, αλλά και ολόκληρη την κοινότητά μας».

Στη συνέχεια, ο Μίτσελ πρόσθεσε:«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους πληγέντες και καλούμε την κοινότητα να τους κρατήσει στις σκέψεις της σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

Dentist slaughters wife, budding classical musician daughter, 15, in murder-suicide at tragic family’s $1.7M Georgia mansion https://t.co/CkRkjX2h6B pic.twitter.com/bby5dvVf6w — New York Post (@nypost) September 3, 2025

Τέλος οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ακριβή αίτια θανάτου, ούτε έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση, η οποία αντιμετωπίζεται ως πιθανή δολοφονία-αυτοκτονία. Όπως ανέφεραν, η απόφαση αυτή ελήφθη τόσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της έρευνας όσο και από σεβασμό προς τους συγγενείς των θυμάτων.

Με πληροφορίες από New York Post