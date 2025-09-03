Ολοκληρωτικά πίσω της άφησε η Γαλλία την ήττα από το Ισραήλ και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας της Πολωνίας με 83-76 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Δ’ ομίλου του Eurobasket 2025. Έτσι υποχρέωσε τους Πολωνούς στην πρώτη τους ήττα και έβαλε «φωτιά» στο γκρουπ, το οποίο στους «16» διασταυρώνεται με τον Γ’ στον οποίο μετέχει και η Εθνική μας.

Oι «τρικολόρ» ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, με τους Πολωνούς να επιστρέψουν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και να κρατούν το προβάδισμα μέχρι τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Από εκεί και πέρα οι Γάλλοι ήταν εμφανώς ανώτεροι και μπόρεσαν να «καθαρίσουν» το ματς.

Εντυπωσιακός, από τους νικητές, ήταν ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 36 πόντους σε 36′, με τον Έλι Οκόμπο να έχει 14 και 10 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Χόρντ μέτρησε 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τζόρνταν Λόιντ σταμάτησε στους 18 πόντους, ο Ματέους Πονίτκα είχε 16 και ο Μίχαλ Σοκολόφσκι 15 πόντους.