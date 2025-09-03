Μετά τις αποχωρήσεις των Ζοσέ Μουρίνιο και Έρικ Τεν Χαγκ, Φενέρμπαχτσε και Μπάγερ Λεβερκούζεν βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή. Και οι δύο ομάδες έχουν ένα κοινό όνομα στις λίστες με υποψήφιους προπονητές και αυτό είναι του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής εντυπωσίασε με το έργο του στη Σέλτικ, ενώ στην Τότεναμ παρά την απογοητευτική πορεία στην Premier League, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Europa League, το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 41 χρόνια.

🚨 Ange Postecoglou, emerging as option for both Bayer Leverkusen and Fenerbahçe looking for new head coach. Former Spurs manager discussed as name at both clubs ahead of decision. pic.twitter.com/cOIjmvIyl6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2025

Ο 59χρονος τεχνικός μετράει 47 νίκες σε 101 αγώνες με τους «σπερς» σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο στο αγγλικό πρωτάθλημα ηττήθηκε σε 34 από τις 76 αναμετρήσεις. Εάν ο Ποστέκογλου επιλέξει τη γερμανική ομάδα για επόμενο προορισμό της καριέρας του, τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League.