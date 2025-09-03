Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση, επί της οδού Χρυσοστόμου στο Περιστέρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε επιχείρηση με υφάσματα και λευκά είδη, στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο και στο δώμα του κτιρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ένας άνθρωπος από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο με αναπνευστικά λόγω των καπνών.

Την ώρα της φωτιάς βρισκόταν στον χώρο και ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης ο οποίος απομακρύνθηκε.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην επιχείρηση.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχαν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα καθώς και εθελοντές.

Λόγω της φωτιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.