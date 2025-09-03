Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Δήμο Αχαρνών Αττικής, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επί της οδού Ορτανσίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:55, «εντός αποθηκευτικού χώρου που βρίσκεται σε φυτώριο». Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν οι Αρχές, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις ή κατοικίες.

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Άμεση ήταν η ανταπόκριση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ τις προσπάθειες κατάσβεσης ενισχύει και ένα ελικόπτερο.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.