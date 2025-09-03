Μέχρι την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι πολίτες που θέλουν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, μέσω της σχετικής διαδικασίας.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, από τις 6 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η αυτόματη απόδοση του αριθμού σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.
Ο Προσωπικός Αριθμός θα αντικαταστήσει σταδιακά τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό ταυτότητας, μειώνοντας τα λάθη και την ταλαιπωρία για τους πολίτες.
Δομή και βασικά χαρακτηριστικά του Προσωπικού Αριθμού
Ο Προσωπικός Αριθμός έχει μορφή 12 ψηφίων, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:
- Τρία αλφαριθμητικά στοιχεία (τα δύο επιλέγονται από τον πολίτη, ενώ το τρίτο είναι ψηφίο ελέγχου)
- Ο ΑΦΜ του πολίτη
Ο αριθμός αυτός είναι μόνιμος – δηλαδή δεν αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.
Διαδικασία έκδοσης μέσω myInfo
Για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet αλλά και καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
- Είσοδος στην εφαρμογή με Taxisnet
- Διπλή ταυτοποίηση με One Time Password (OTP)
- Επισκόπηση και επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από τα κρατικά μητρώα
- Υποβολή αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση αναντιστοιχίας
- Αυτόματος συγχρονισμός και έκδοση του Προσωπικού Αριθμού
Ειδικές κατηγορίες πολιτών: Διαφοροποιήσεις στη διαδικασία
- Για ανήλικους, η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού γίνεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, είτε μέσω του myInfo είτε σε ΚΕΠ.
- Πολίτες χωρίς κωδικούς Taxisnet ή χωρίς καταχωρημένο κινητό μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σε ΚΕΠ ή προξενικές αρχές.
- Σε περιπτώσεις που υφίσταται δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται φυσική παρουσία και επίδειξη της σχετικής δικαστικής πράξης για την εκκίνηση της διαδικασίας.