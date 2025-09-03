Μέχρι την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι πολίτες που θέλουν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, μέσω της σχετικής διαδικασίας.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, από τις 6 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η αυτόματη απόδοση του αριθμού σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αντικαταστήσει σταδιακά τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό ταυτότητας, μειώνοντας τα λάθη και την ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Δομή και βασικά χαρακτηριστικά του Προσωπικού Αριθμού

Ο Προσωπικός Αριθμός έχει μορφή 12 ψηφίων, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:

Τρία αλφαριθμητικά στοιχεία (τα δύο επιλέγονται από τον πολίτη, ενώ το τρίτο είναι ψηφίο ελέγχου)

Ο ΑΦΜ του πολίτη

Ο αριθμός αυτός είναι μόνιμος – δηλαδή δεν αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Διαδικασία έκδοσης μέσω myInfo

Για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet αλλά και καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Είσοδος στην εφαρμογή με Taxisnet

Διπλή ταυτοποίηση με One Time Password (OTP)

Επισκόπηση και επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από τα κρατικά μητρώα

Υποβολή αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση αναντιστοιχίας

Αυτόματος συγχρονισμός και έκδοση του Προσωπικού Αριθμού

Ειδικές κατηγορίες πολιτών: Διαφοροποιήσεις στη διαδικασία