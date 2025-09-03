Το βρετανικό περιοδικό What Car? πραγματοποίησε μια σειρά δοκιμών σε τρία ηλεκτρικά μοντέλα, ελέγχοντας τις επιδόσεις τους από τη Σεβίλλη έως την Κόρδοβα. Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 32 έως 44 βαθμούς Κελσίου, θέτοντας τα αυτοκίνητα σε πραγματικά ακραίες συνθήκες.

Το Tesla Model 3 κατέγραψε την πιο έντονη πτώση, διανύοντας μόλις 393 χλμ. με μία φόρτιση, δηλαδή 44% λιγότερα από την επίσημη τιμή των 702 χλμ.

Το Kia EV3 ολοκλήρωσε 396 χλμ., μείωση 32% σε σχέση με τα 582 χλμ. που υπόσχεται.

Το Citroen e-C3 τα πήγε ακόμη χειρότερα αναλογικά, καθώς έφτασε τα 229 χλμ., 29% κάτω από το επίσημο εύρος των 320 χλμ.

Ο Will Nightingale, υπεύθυνος αξιολογήσεων του What Car?, τόνισε πως «οι δοκιμές μας αποδεικνύουν ότι η αυτονομία και η αποδοτικότητα πέφτουν σημαντικά σε υψηλές θερμοκρασίες».

Όπως εξήγησε, τα τρία οχήματα έμειναν κατά μέσο όρο 35% χαμηλότερα από τις επίσημες μετρήσεις – αποτέλεσμα χειρότερο από τις χειμερινές δοκιμές και υπερδιπλάσιο σε σχέση με την καλοκαιρινή μέτρηση του 2024.