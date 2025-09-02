Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη του άνδρα που νωρίτερα είχε τραυματίσει πέντε άτομα σε ξενοδοχείο της Μασσαλίας έχει καταγραφεί καρέ-καρέ, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωσή του.

Ο άνδρας, πολίτης της Τυνησίας και γνωστός στις γαλλικές αρχές, φέρεται να μαχαίρωσε άτομα που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, αφού του ζήτησαν να αποχωρήσει λόγω μη καταβολής του αντιτίμου.

Σύμφωνα με το BFM, ο άνδρας επέστρεψε στο ξενοδοχείο και μαχαίρωσε τον διευθυντή «μία ή περισσότερες φορές», πριν κυνηγήσει τον γιο του διευθυντή στον δρόμο, μαχαιρώνοντάς τον στην πλάτη. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης Νικολά Μπεσόν το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

⚡️Breaking Report: A knife attack in Marseille injured four individuals; the assailant was shot and killed by police, according to AFP on Tuesday. The motive remains unclear and authorities are launching a full investigation into the incident. pic.twitter.com/RbuC5efxJa — 🌞🟣General_QuackerDDF🍅🌞 (@CarmeliBarak) September 2, 2025

Στη συνέχεια, ο Τυνήσιος εισήλθε σε ένα κοντινό σνακ μπαρ, όπου επιχείρησε να μαχαιρώσει πελάτες. Ακολούθως, κατευθύνθηκε στον εμπορικό δρόμο Cours Belsunce, στην καρδιά του πρώτου διαμερίσματος της Μασσαλίας, όπου προσπάθησε να επιτεθεί και σε άλλα άτομα. Σύμφωνα με τον δικαστή, ο δράστης «κουβαλούσε δύο μαχαίρια και ένα γκλομπ», ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από το γκλομπ που χρησιμοποίησε.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν τοπικά μέσα, οι αστυνομικοί φαίνονται να πλησιάζουν τον άνδρα με τα όπλα τους παρατεταγμένα. Ο άνδρας κάνει βήματα προς τα πίσω και απευθύνεται στους αστυνομικούς. Σε κάποια στιγμή, φαίνεται να προσπαθεί να επιταχύνει για να διαφύγει, αλλά αμέσως μετά κινείται επιθετικά εναντίον τους. Τότε, οι αστυνομικοί απαντούν με μαζικούς πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ο άνδρας να σωριαστεί στο έδαφος.