Οι λουόμενοι στην παραλία St Kilda της Μελβούρνης απόλαυσαν αυτή την εβδομάδα ένα μοναδικό φυσικό θέαμα: βιοφωταυγή φύκια που φώτιζαν τα νερά με λαμπερό ροζ και μπλε χρώμα. Το εντυπωσιακό φαινόμενο εντοπίστηκε από τον θαλάσσιο βιολόγο Ρίτσαρντ Πένσακ, μέλος της τοπικής περιβαλλοντικής ομάδας Earthcare St Kilda, την Κυριακή, και σύντομα συγκέντρωσε πλήθη που ήθελαν να δουν από κοντά τη «θαλάσσια λάμψη».

Τα βιοφωταυγή φύκια, γνωστά και ως noctiluca scintillans, δημιουργούν ένα σπάνιο αλλά εντυπωσιακό θέαμα που προκαλείται από τις πρωτεΐνες τους, τη λουσιφεράση, οι οποίες φωτίζουν τα νερά τη νύχτα. Αν και όμορφα στην όψη, τα φύκια μπορεί να είναι επιβλαβή για τα ψάρια, λόγω των υψηλών επιπέδων αμμωνίας και των μειωμένων επιπέδων οξυγόνου.

Ο ντόπιος συγγραφέας και εικονογράφος Ράιαν Αμπράμοβιτς περιέγραψε το θέαμα σαν «λαμπερούς γαλαξίες που στροβιλίζονται στην ακτή», ενώ επισκέπτες που πλατσούρισαν στα νερά χαρακτήρισαν την εμπειρία «μαγική», ειδικά για την πρώτη μέρα της άνοιξης.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτοφανές στην Αυστραλία· τα βιοφωταυγή φύκια καταγράφηκαν για πρώτη φορά στο λιμάνι του Σίδνεϊ το 1860 και έχουν γίνει συχνότερα τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω και της θέρμανσης των υδάτων. Η καθηγήτρια Shauna Murray, ειδικός στα φύκια, επισημαίνει ότι αποτελούν φυσικό μέρος του οικοσυστήματος και παρατηρούνται πλέον και νοτιότερα, μέχρι την Τασμανία.

Το σπάνιο αυτό θέαμα υπενθυμίζει τη μαγεία και την ποικιλία της θαλάσσιας ζωής και προσελκύει κάθε χρόνο τους λάτρεις της φύσης και της φωτογραφίας.