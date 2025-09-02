Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης, καθώς εντείνονται οι πιέσεις εναντίον του λόγω υποθέσεων φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια σπάνιας τηλεοπτικής συνέντευξης στη δημόσια τηλεόραση RTVE, ο κ. Σάντσεθ κατηγόρησε μερίδα των δικαστών ότι «κάνουν πολιτική», θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη διακριτική γραμμή μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας.

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική και πολιτικοί που αποπειρώνται να παίξουν τον ρόλο της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία», ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις. Ειδική αναφορά έκανε στις νομικές εκκρεμότητες που αφορούν συγγενείς του, όπως τη σύζυγό του και τον μικρότερο αδελφό του. Παραδέχθηκε πως παρότι πρόκειται για μειοψηφία δικαστών, η συνεισφορά τους στη δημιουργία αρνητικού κλίματος είναι καθοριστική, προκαλώντας «τρομερή ζημιά, τεράστια βλάβη στη δικαιοσύνη, στη δικαστική εξουσία».

Υποθέσεις διαφθοράς και πολιτικές αναταράξεις

Οι υποψίες για διαφθορά που βαραίνουν τη Μπεγόνια Σάντσεθ –τη σύζυγο του πρωθυπουργού– ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην περίοδο κατά την οποία εργαζόταν στο πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Εκεί, φέρεται να αξιοποίησε το αξίωμα του συζύγου της για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για πρόγραμμα που διηύθυνε.

Παράλληλα, ο μικρότερος αδελφός του κ. Σάντσεθ ερευνάται από το 2024 για ενδεχόμενη κατάχρηση κεφαλαίων, αθέμιτη επιρροή με ανταλλάγματα και φορολογική απάτη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και οι δύο υποθέσεις βασίζονται σε προσφυγές από οργανώσεις που σχετίζονται με την άκρα δεξιά, οι οποίες παρουσιάζουν αποσπάσματα δημοσιευμάτων για να ανοίξουν δικαστικές διαδικασίες, ακόμη και με αφορμή «ψευδείς καταγγελίες», όπως επισημαίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Δικαστικές έρευνες, πολιτική πίεση και απαντήσεις του Σάντσεθ

Το κύμα ερευνών δεν περιορίζεται μόνο στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Άλλα πρόσωπα από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, ανάμεσά τους ο Σάντος Θερδάν –πρώην «δεξί χέρι» του και υπ’ αρ. 3 στην ιεραρχία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος– τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση τον Ιούνιο, λόγω υπόθεσης δωροδοκίας που συμπεριλαμβάνει και δημόσιες συμβάσεις.

Στην ίδια έρευνα βρίσκονται επίσης ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Χοσέ Λουίς Άβαλος, και ο στενός συνεργάτης του, Κόλντο Γκαρθία. Η συγκυρία έχει οδηγήσει την αντιπολίτευση να εντείνει τα αιτήματα για παραίτηση του πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για διάχυτη «συστημική διαφθορά» στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE).

Ο ίδιος ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε τους συνεργάτες του, δηλώνοντας πως «δεν έχω καμιά αντικειμενική πληροφορία που να υποδεικνύει πως θα μπορούσαν να έχουν διαπράξει υποτιθέμενες πράξεις διαφθοράς», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις σχετικές καταγγελίες.