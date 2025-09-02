Η ΑΕΚ κατέθεσε το βράδυ της Τρίτης (2/9) την ευρωπαϊκή της λίστα στην UEFA, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά σε δύο αλλαγές. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός δήλωσε τους Γκρούγιτς και Περέιρα αντί των Γιόνσον και Λιούμπισιτς, ενώ και πάλι έμεινε εκτός ο Μαρσιάλ.

Στη λίστα για το Conference League φυσικά δεν είναι ο Οντουμπάτζο ούτε και ο Μήτογλου που δεν υπολογίζεται. Εκτός έμεινε και ο Καλοσκάμης, που πρόσφατα επανήλθε από τον τραυματισμό του, με τον Χρυσόπουλο να διατηρεί τη θέση του στις επιλογές του Νίκολιτς.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιο, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον και Ζίνι.

Στη Β’ λίστα βρίσκονται οι Μάριος Μπαλαμώτης και Χρήστος Κοσίδης.