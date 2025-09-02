Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ρίξει φως σε ένα από τα σημαντικότερα ανθρώπινα απολιθώματα της Ευρώπης: το περίφημο κρανίο των Πετραλώνων, που βρέθηκε σε σπήλαιο της Χαλκιδικής πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Η ακριβής ηλικία του υπήρξε αντικείμενο έντονων συζητήσεων για δεκαετίες, με εκτιμήσεις που κυμαίνονταν από 170.000 έως σχεδόν 700.000 χρόνια.

Τώρα, με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών ουρανίου, διεθνής ομάδα ερευνητών από τη Γαλλία, την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα καθόρισε την ηλικία του κρανίου σε τουλάχιστον 286.000 χρόνια, τοποθετώντας το με βεβαιότητα στη Μέση Πλειστόκαινο εποχή.

Ακέραιο το εύρημα

Ο επικεφαλής της μελέτης, Κριστόφ Φαλγκέρ του Ινστιτούτου Ανθρωπολογικής Παλαιοντολογίας στο Παρίσι, τόνισε: «Για πρώτη φορά διαθέτουμε μια αξιόπιστη ελάχιστη χρονολόγηση που μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε το κρανίο των Πετραλώνων στο σωστό εξελικτικό πλαίσιο».

Το εύρημα, σχεδόν ακέραιο, δεν ανήκει ούτε στους Νεάντερταλ ούτε στους σύγχρονους ανθρώπους. Πολλοί ανθρωπολόγοι το κατατάσσουν στο είδος Homo heidelbergensis, που θεωρείται κοινός πρόγονος των Νεάντερταλ και των Homo sapiens.

Η νέα χρονολόγηση ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται για έναν διακριτό, πιο πρωτόγονο πληθυσμό που συνυπήρχε με τους πρώιμους Νεάντερταλ.

Η μελέτη αμφισβητεί και παλαιότερες υποθέσεις γύρω από την ανακάλυψη του κρανίου.

Επί δεκαετίες επικρατούσε η εκδοχή ότι βρέθηκε «τσιμεντωμένο» στον τοίχο του σπηλαίου.

Όμως η νέα ανάλυση δείχνει ότι το ασβεστολιθικό επίχρισμα στο κρανίο είναι νεότερο από εκείνο στους τοίχους, κάτι που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο το απολίθωμα να είχε μετακινηθεί ή αποτεθεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν εγκλωβιστεί στο πέτρωμα.

Πέρα από την επίλυση μιας επιστημονικής διαμάχης, τα νέα δεδομένα αναδιαμορφώνουν την κατανόηση της ανθρώπινης προϊστορίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υποδηλώνουν ότι αρχαϊκοί πληθυσμοί συγγενείς ή εντός του Homo heidelbergensis ζούσαν στην περιοχή έως και πριν από 300.000 χρόνια, παράλληλα με τη διαμόρφωση της γενεαλογίας των Νεάντερταλ.

Περίπλοκη η παρουσία στην Ευρώπη

Όπως σημειώνει ο Κρις Στρίγκερ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, «το κρανίο των Πετραλώνων μας θυμίζει ότι η ανθρώπινη ιστορία στην Ευρώπη δεν ήταν μια ευθεία γραμμή, αλλά ένας περίπλοκος, διακλαδισμένος δρόμος με διαφορετικούς πληθυσμούς να συνυπάρχουν».

Το κρανίο των Πετραλώνων, λοιπόν, δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό απολίθωμα.

Αποτελεί κρίσιμο κομμάτι του παζλ για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρώπη φιλοξενούσε ένα μωσαϊκό ανθρωπιδών, πολύ πριν από την επικράτηση των Νεάντερταλ και, στη συνέχεια, του σύγχρονου ανθρώπου.