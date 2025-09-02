Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί ο θάνατος του Καναδού ηθοποιού Γκράχαμ Γκριν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μακρά ασθένεια, σύμφωνα με τον Guardian. Ο Γκριν, καταγόμενος από τις κοινότητες ιθαγενών του Καναδά, έγινε διεθνώς γνωστός για την εμβληματική του ερμηνεία ως Κίκινγκ Μπερντ στην ταινία Dances with Wolves (1990).

Η υποκριτική του πορεία ξεκίνησε από νωρίς και τον ανέδειξε σε σημείο αναφοράς για την παρουσία των αυτοχθόνων ηθοποιών στο Χόλιγουντ. Η ερμηνεία του στην ταινία του Κέβιν Κόστνερ του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου και τον καθιέρωσε ως ηθοποιό που πάλευε να αποδομήσει στερεότυπα γύρω από τις κοινότητες των ιθαγενών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εμφανίστηκε σε σημαντικές ταινίες όπως The Green Mile, Die Hard with a Vengeance, Maverick, Thunderheart και Wind River. Παράλληλα, η παρουσία του στην τηλεόραση ανέδειξε τη βαρύτητα και τη διακριτική δύναμη της υποκριτικής του.

Οι διακρίσεις του περιλάμβαναν Grammy για Spoken Word Album for Children, τον Καναδικό Screen Award και, το 2025, το Governor General’s Performing Arts Award, την ύψιστη τιμή για την προσφορά του στις τέχνες στον Καναδά.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας που έφερε στο διεθνές προσκήνιο τη φωνή και την κουλτούρα των ιθαγενών λαών του Καναδά, χαρίζοντας στο σινεμά χαρακτήρες αυθεντικούς, ζεστούς και αληθινούς.