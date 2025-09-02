Η απόσυρση των Audi TT και R8 χωρίς άμεσους αντικαταστάτες απογοήτευσε τους φίλους της μάρκας. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η Audi δεν διαθέτει ένα καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο στη γκάμα της. Ωστόσο, οι ελπίδες αναθερμάνθηκαν όταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Gernot Döllner, μίλησε για ένα «TT moment 2.0», υπονοώντας την άφιξη ενός νέου μοντέλου με ανάλογη επίδραση με την πρώτη γενιά του TT.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη αποκάλυψη στο IAA Mobility Show, η σελίδα της Audi στον Καναδά δημοσίευσε κατά λάθος (ή… «κατά λάθος») μια εικόνα του concept. Αν και αφαιρέθηκε γρήγορα, η φωτογραφία έκανε ήδη τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας ένα όχημα που συνδυάζει στοιχεία και από τα δύο θρυλικά μοντέλα.

Η σιλουέτα θυμίζει μέχρι τη μεσαία κολόνα ένα πιο μυώδες TT, ενώ το πίσω μέρος παραπέμπει σε κεντρομήχανο coupe όπως το R8. Ξεχωρίζουν τα εξαιρετικά λεπτά φωτιστικά σώματα, οι μεγάλες ζάντες και η απουσία κλασικών χειρολαβών στις πόρτες. Παρά την αεροδυναμική μορφή που θυμίζει αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα στο κέντρο, πρόκειται για ηλεκτρικό πρωτότυπο, το οποίο ενδέχεται να περάσει αργότερα στην παραγωγή.

Το νέο σπορ Audi θα μοιράζεται πλατφόρμα με την επόμενη γενιά των Porsche Boxster και Cayman EVs, διατηρώντας το συμπαγές αποτύπωμα που χαρακτήριζε και το TT. Παράλληλα, ο CEO έχει δηλώσει πως η Audi δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στα ηλεκτρικά μοντέλα από το 2033, αλλά θα επενδύσει και σε υβριδικά ή ακόμη και θερμικά σύνολα, καθώς η ζήτηση για EVs δεν είναι τόσο ισχυρή όσο αναμενόταν.

Ο Döllner δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής των TT ή R8, αφήνοντας ανοιχτό το δρόμο για μια γκάμα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικές όσο και plug-in υβριδικές εκδόσεις. Το νέο concept αναμένεται να αποτελέσει τη βάση αυτής της στρατηγικής, όπως ήδη σχεδιάζεται για το επόμενο RS6.

Η πλήρης αποκάλυψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, (11 το βράδυ στην Ελλάδα) σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τα σπορ αυτοκίνητα της Audi.

Βασικά χαρακτηριστικά του concept: