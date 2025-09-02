Η BYD, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, σημείωσε για πρώτη φορά από το 2020 δύο διαδοχικούς μήνες πτώσης στην παραγωγή της. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο κατασκευάστηκαν 353.090 ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, αριθμός μειωμένος κατά 3,78% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, μετά από πτώση 0,9% τον Ιούλιο. Η τελευταία φορά που καταγράφηκε ανάλογη εξέλιξη ήταν το καλοκαίρι του 2020.

Παρά τη μείωση στην παραγωγή, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας παγκοσμίως κινήθηκαν οριακά ανοδικά. Ωστόσο, η κινεζική αγορά, που αντιστοιχεί περίπου στο 80% του όγκου πωλήσεων, κατέγραψε πτώση 14,3% τον Αύγουστο, φτάνοντας τους τέσσερις συνεχόμενους μήνες με μείωση. Μέχρι στιγμής η BYD έχει επιτύχει μόλις το 52,1% του ετήσιου στόχου της για 5,5 εκατομμύρια πωλήσεις, με την China Merchants Bank International να μειώνει την πρόβλεψή της στα 4,9 εκατομμύρια.

Η αρνητική πορεία συμπίπτει με την πρώτη τριμηνιαία μείωση κερδών μετά από περισσότερα από 3,5 χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση που δημιουργεί η έντονη «μάχη τιμών» στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών. Επιπλέον, τα plug-in υβριδικά συνεχίζουν να υποχωρούν, ενώ αντίθετα τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παρουσιάζουν ισχυρή άνοδο, με την παραγωγή τους να αυξάνεται κατά 26% και τις πωλήσεις κατά 34,4% σε ετήσια βάση. Από τον Απρίλιο, η BYD παράγει και διαθέτει περισσότερα ηλεκτρικά σε σχέση με τα PHEVs.

Η ανακοίνωση των στοιχείων αυτών είχε άμεσο αντίκτυπο και στη μετοχή της εταιρείας, η οποία υποχώρησε σημαντικά στις αγορές.