Σοκ προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν ένα μικρό αγόρι να περπατά πάνω σε εναέριες ράγες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παιδί είχε απομακρυνθεί από την επίβλεψη των γονιών του και θεωρούνταν αγνοούμενο από τις πέντε το απόγευμα.

Μόλις είκοσι λεπτά αργότερα, περαστικοί αντίκρισαν με τρόμο το παιδί να περπατά πάνω σε μια υπερυψωμένη σιδηροτροχιά, περίπου έξι μέτρα από το έδαφος, μέσα σε λούνα παρκ στο Πίτσμπεργκ της Πενσυλβάνια.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, χωρίς να ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Τότε, ένας άνδρας που φορούσε λευκή μπλούζα και πράσινο καπέλο σκαρφάλωσε στις ράγες και πήρε το παιδί αγκαλιά, σώζοντάς το.

Ευτυχώς, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος.