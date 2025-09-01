Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό και οι οπαδοί της πειραϊκής ομάδας τον υποδέχτηκαν με κάθε επισημότητα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Χιλιάδες φίλαθλοι των νταμπλούχων Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο, αποθεώνοντας τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.

Με συνθήματα και χειροκροτήματα, το «Ελ. Βενιζέλος» μετατράπηκε σε μια μικρή εκδοχή του «Γ. Καραϊσκάκης», προς τιμήν του Πορτογάλου σούπερ σταρ που επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με στόχο να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Ο Ποντένσε υπέγραψε το συμβόλαιό του και πλέον είναι επίσημα και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού, με τον οποίο είχε γράψει λαμπρή ιστορία στο παρελθόν, προσφέροντας αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στους οπαδούς του πειραϊκού συλλόγου. Στο ενεργητικό του με την ομάδα καταγράφονται 115 συμμετοχές, 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από ελληνικό σύλλογο, το Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Παράλληλα, με τον Ολυμπιακό είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα το 2020.

Η μεταγραφή του αποτελεί τη σημαντικότερη της φετινής καλοκαιρινής περιόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και μία από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών. Ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε προαναγγείλει την επιστροφή του Ποντένσε μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League.

Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα, με τους «ερυθρόλευκους» να εντάσσουν ξανά στο δυναμικό τους τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος θα αγωνίζεται και πάλι με τα χρώματα του Ολυμπιακού.