Δύο τεράστιες μεταγραφές σε μια μέρα για τον Ολυμπιακό που μετά τον πρώην επιθετικό της Ίντερ φέρνει στον Πειραιά ξανά τον Πορτογάλο εξτρέμ.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ πως δεν θα ξαναπαίξω με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ελπίζω να ανταμώσουμε σύντομα», με αυτά τα λόγια κατέληγε το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε, πέρσι τέτοιες μέρες. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και προφητικό αφού ο Πορτογάλος εξτρέμ μπορεί να θεωρείται και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Μέχντι Ταρέμι, οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ και κάνουν δικό τους ακόμα έναν παίκτη κορυφαίου επιπέδου. Έναν από τους καλύτερους εξτρέμ που έχουν φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού και έναν από τους πιο αγαπητούς στον κόσμο της ομάδας.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Ντάνιελ Ποντένσε που επιθυμούσε διακαώς να επιστρέψει στο «σπίτι» του, με την διοίκηση των Πειραιωτών να κάνει τα πάντα για να υλοποιήσει την επιθυμία του. Οι πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για δανεισμό με οψιόν αγοράς, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να αναμένεται την Δευτέρα στην Ελλάδα για να περάσει από τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Στις προηγούμενες δύο θητείες του με τα ερυθρόλευκα, ο Ποντένσε αγωνίστηκε σε 115 παιχνίδια, μετρώντας 28 γκολ και 27 ασίστ. Ήταν καταλυτικός στην πορεία προς την κατάκτηση του Conference League το 2024, αλλά και στο πρωτάθλημα του 2020.

Εκτός του Ολυμπιακού, ο 30χρονος άσος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Μορεϊρένσε και Αλ Σαμπάμπ με απολογισμό 60 γκολ και 69 ασίστ σε 382 παιχνίδια.