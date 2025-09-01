Ο Ντάνιελ Ποντένσε επιστρέφει στον Ολυμπιακό και οι οπαδοί της πειραϊκής ομάδας τον υποδέχονται στο «Ελ. Βενιζέλος», όπως αρμόζει σε έναν σούπερ σταρ. Χιλιάδες οπαδοί των νταμπλούχων Ελλάδας βρίσκονται στο αεροδρόμιο και περιμένουν την άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε για να αποθεώσουν τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό και να τον καλωσορίσουν στην αγαπημένη τους ομάδα.

Με συνθήματα και χειροκροτήματα έχουν μετατρέψει το «Ελ. Βενιζέλος» σε ένα μικρό «Γ. Καραϊσκάκης» για χάρη του Πορτογάλου σούπερ σταρ, που επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να εκτοξεύσει το «ερυθρόλευκο» ρόστερ και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Ο Πορτογάλος παικταράς επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν άκρως καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.

Η καλύτερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και μια από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών, την οποία είχε προαναγγείλει ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.

Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών το είπε και το έκανε, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν δικό τους τον Ντάνιελ Ποντένσε, που θα αγωνίζεται ξανά με τα χρώματα των νταμπλούχων Ελλάδας.