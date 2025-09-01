Έπειτα από τα γνωστά περιστατικά, όπου ο Λουίς Σουάρες δάγκωσε αντίπαλους ποδοσφαιριστές, ο Ουρουγουανός φορ βρήκε νέο τρόπο να μετατραπεί σε αρνητικό πρωταγωνιστή. Πιο συγκεκριμένα ο 38χρονος επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι, μετά την ήττα της ομάδας από τους Σιάτλ Σάουντερς (3-0) στον τελικό του League Cup, φάνηκε να φτύνει ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου της αντίπαλης ομάδας.

Όλα ξεκίνησαν μετά το σφύριγμα της λήξης όταν ο Σουάρες άρπαξε από τον λαιμό τον Ομπέντ Βάργκας, μέσο των Σιάτλ Σάουντερς, με τον Σέρχιο Μπουσκέτς να χτυπά στη συνέχεια τον Μεξικανό στο πηγούνι. Ακολούθησε διαπληκτισμός ανάμεσα στον πρώην επιθετικό της Μπαρτσελόνα και σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας του Σιάτλ. Ο Όσκαρ Ουστάρι, συμπαίκτης του Ουρουγουανού, προσπάθησε να τον συγκρατήσει αλλά εκείνος έφτυσε τον αντίπαλο προπονητή.

Luis Suarez is the shittest player in the entire history. Spitting on a senior citizen like that. What can you expect from a guy who bit 3 players? If you don’t do something MLS & Leagues Cup. You are a fucking bitchass. pic.twitter.com/QnK4u7Ufaj — 🐐 (@AIwaysRonaldo) September 1, 2025

Ο Μπράιαν Σμέτζερ, τεχνικός των Σιάτλ Σάουντερς, προσπάθησε να μην δόσει συνέχεια στο περιστατικό αναφέροντας πως οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι ήταν απογοητευμένοι και έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να συμβούν. «Δυστυχώς αυτό το συμβάν θα απομακρύνει την προσοχή από την εξαιρετική μας εμφάνιση», δήλωσε.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Μασεράνο, είπε πως δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη και πως ίσως υπήρξε και πρόκληση από την αντίπαλη ομάδα. « Σε κανέναν δεν αρέσουν τέτοιου είδους ενέργειες», πρόσθεσε ο Αργεντινός.

Η επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά του Λουίς Σουάρες είναι γνωστή στο χώρο του ποδοσφαίρου. Υπενθυμίζουμε πως ο Ουρουγουανός έχει εκτίσει τρεις τιμωρίες, για ισάριθμα περιστατικά δαγκώματος, όταν αγωνιζόταν στον Άγιαξ, τη Λίβερπουλ και την εθνική ομάδα της χώρας του. Επίσης, το 2011 και ενώ αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λίβερπουλ, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό οκτώ αγώνων για ρατσιστική προσβολή στον Πατρίς Εβρά.