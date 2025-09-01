Οι κυνηγοί θησαυρών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου λατρεύουν αυτό το άγριο ελληνικό νησί, είναο τίτλος άρθρου στο Νational Geographic. Στην πρώτη παράγραφο του σχετικού θέματος του διεθνούς μέσου αποκαλύπτει ότι το νησί αυτό είναι η Κρήτη. «Το μεταλλικό κράνος που κρατά ο Στέλιος Τριπαλιτάκης είναι βαρύ, με μια μικρή τρύπα στη μία πλευρά και μια οδοντωτή χαρακιά στην άλλη, πιθανώς από σφαίρα. Πιθανότατα ανήκε σε έναν Γερμανό στρατιώτη, τον υπολοχαγό Σίμκατ, ο οποίος πολέμησε και σκοτώθηκε στη Μάχη της Κρήτης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η τρύπα στο κράνος, υποθέτει ο Τριπαλιτάκης, ήταν το θανάσιμο τραύμα του Σίμκατ».

«Αγόρασα αυτό το κράνος από έναν ηλικιωμένο άνδρα στο χωριό Δαράτσος, περίπου ένα χιλιόμετρο από εδώ», θυμάται ο Τριπαλιτάκης, καθισμένος στο σαλόνι του σε ένα χωριό στα βορειοδυτικά της Κρήτης, του μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας. Η Κρήτη είναι ένα τραχύ μέρος, με πολλές ιστορικές πόλεις, αρχαία μνημεία και γραφικές παραλίες» συνεχίζει το κέιμενο ενώ στην αμέσως μετά επισημαίνει τα εξής: «Αν και δεν προσελκύει τα πλήθη όπως οι κοντινές Κυκλάδες, η Κρήτη δέχεται αρκετούς τουρίστες. Ωστόσο, δεν έρχονται όλοι για διακοπές στην παραλία ή για να επισκεφθούν την αρχαία Ελλάδα. Είναι κάτι πιο πρόσφατο που τους οδηγεί σε αυτό το νησί και στο σαλόνι του Τριπαλιτάκη.

Η Κρήτη είναι γεμάτη θησαυρούς από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τριπαλιτάκης είναι μόνο ένας από τους δεκάδες κυνηγούς αρχαιοτήτων, μέρος μιας όχι και τόσο ήσυχης υποκουλτούρας ερασιτεχνών ιστορικών και ανθρώπων που λατρεύουν στρατιωτικά αναμνηστικά που αναζητούν και συντηρούν τα απομεινάρια της κρίσιμης Μάχης της Κρήτης του 1941.

Τα αντικείμενα που έχουν απομείνει από αυτό το γεγονός που άλλαξε την πορεία του πολέμου είναι τόσο πολλά, που ο Τριπαλιτάκης διαθέτει μια συλλογή με περισσότερα από 100.000 αντικείμενα — η οποία συνεχίζει να μεγαλώνει.

Ο Τριπαλιτάκης δεν είναι ο μόνος. Οι συλλέκτες στην Κρήτη ενδιαφέρονται για αυτή την ιστορία από πολύ μικρή ηλικία και πολλοί από όσους έζησαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ήταν ακόμα ζωντανοί τη δεκαετία του 1990, αναφέρει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ. «Συλλέκτες όπως ο Τριπαλιτάκης υπάρχουν σε όλο το νησί, με την περιοχή των Χανίων να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Αλλά θα ήταν λάθος να πιστεύετε ότι πρόκειται για ένα απλό χόμπι» λέει το National Geographic.

«Στην πραγματικότητα», υποστηρίζει ο Δημήτρης Σκαρτσιλάκης, ερευνητής και συλλέκτης από το Ρέθυμνο,, ο οποίος συνεργάζεται επί του παρόντος με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης για μια προσωρινή έκθεση, «αν δεν ήμασταν εμείς, μεγάλο μέρος αυτού του υλικού θα είχε καταλήξει στα σκουπίδια και θα είχε χαθεί για πάντα».

Aκόμα στο ρεπορτάζ αναφέρετια ότι από τότε που ο Τριπαλιτάκης άρχισε να συλλέγει αντικείμενα το 1999, εκτιμά ότι έχει ξοδέψει περισσότερα από 100.000 ευρώ για αντικείμενα και σχεδόν 50.000 ευρώ, ίσως και περισσότερα, μόνο για καύσιμα.