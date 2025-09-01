Σε αμμώδη βυθό του λιμένα Μαντουδίου, στην Εύβοια, επικάθησε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, λίγο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσής του, το βράδυ της Κυριακής, 31 Αυγούστου.

Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 5.000 τόνους λευκόλιθο, επρόκειτο να αποπλεύσει με προορισμό την Ιρλανδία έχοντας 13 ναυτικούς για πλήρωμα.

Έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού

Στον τόπο βρέθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και εξετάζονται οι ενέργειες για την ασφαλή αποκόλλησή του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.