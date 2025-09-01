Η ανάλυση βασίστηκε σε περισσότερες από 10.000 αξιώσεις επισκευών που καλύφθηκαν από εγγυήσεις μεταξύ Ιουλίου 2024 και Ιουνίου 2025. Ο δείκτης αξιώσεων έδειξε ότι η Toyota είχε μόλις 7,02%, γεγονός που την καθιστά την πιο αξιόπιστη μάρκα, με χαμηλό μέσο κόστος επισκευής (£479,58). Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 9,92% και ακολούθησε η Mazda με 10,40%.

Οι πρώτες θέσεις της κατάταξης καταλήφθηκαν κυρίως από ιαπωνικές εταιρείες, όπως Kia, Nissan, Hyundai και Suzuki, δείχνοντας τη σταθερή φήμη της χώρας για αξιόπιστα οχήματα. Σημαντικό στοιχείο ήταν επίσης το χαμηλό μέσο κόστος επισκευών, με τη Fiat να ξεχωρίζει στα £461,70, χαμηλότερο κατά £200 από τον μέσο όρο.

Στην αντίπερα όχθη, η Land Rover κατέλαβε την τελευταία θέση με ποσοστό 36,47% και μέσο κόστος επισκευής £1.020,80 – το υψηλότερο μεταξύ των 22 εταιρειών. Συχνότερες βλάβες ήταν στους μηχανισμούς παραθύρων, στους αισθητήρες NOx και στα φίλτρα σωματιδίων. Δίπλα της, η Jaguar σημείωσε δείκτη 25,51% και μέσο κόστος £826,56, επίσης με βλάβες σε NOx, δυναμό και μπαταρίες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Martin Binnee, διευθυντής λειτουργιών της WSG, δήλωσε ότι οι δείκτες αποτελούν «καμπανάκι» τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους αγοραστές. «Η απόδοση της Toyota αποδεικνύει ότι είναι δυνατό να συνδυαστούν καινοτομία και ανθεκτικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι λιγότερο αξιόπιστες μάρκες

(* Claim rate → Πόσο συχνά χαλάνε τα αυτοκίνητα μιας μάρκας.

Average claim → Πόσο κοστίζει κατά μέσο όρο η επισκευή τους.)

Land Rover / Range Rover – Claim rate: 36.47%, Average claim: €1.194,34

Jaguar – Claim rate: 25.51%, Average claim: €967,08

Mercedes – Claim rate: 22.89%, Average claim: €794,07

Audi – Claim rate: 21.95%, Average claim: €830,75

Citroen – Claim rate: 21.66%, Average claim: €622,11

Peugeot – Claim rate: 21.33%, Average claim: €712,99

Vauxhall – Claim rate: 21.20%, Average claim: €606,96

Volvo – Claim rate: 18.80%, Average claim: €637,86

Volkswagen – Claim rate: 18.46%, Average claim: €673,05

Ford – Claim rate: 18.41%, Average claim: €697,73

BMW – Claim rate: 18.13%, Average claim: €876,35

Οι πιο αξιόπιστες μάρκες