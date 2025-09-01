Ο όμιλος Mercedes-Benz κάλεσε τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξουν σε συμφωνία, τονίζοντας ότι οι υφιστάμενοι δασμοί δημιουργούν αβεβαιότητα. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο τεχνικός διευθυντής Markus Schäfer προειδοποίησε πως η καθυστέρηση σε μόνιμη λύση ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, μεταφορά παραγωγής και απώλειες θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν δασμό 27,5% στις άμεσες εισαγωγές προς τις ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον να έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν να μειώσει το ποσοστό στο 15%, μετά τη μείωση αντίστοιχων ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα. Η Mercedes-Benz ωστόσο κατέγραψε ζημιά 420 εκατ. δολαρίων στο β’ τρίμηνο του 2025 λόγω των επιπλέον χρεώσεων. Οι πωλήσεις της υποχώρησαν 9% παγκοσμίως και 12% στις ΗΠΑ, που αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της.

Η εταιρεία βλέπει τα περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται, την ώρα που ανταγωνιστές όπως η BMW επωφελούνται από εργοστάσια στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι περιορισμοί εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα αυξάνουν την πίεση στην παραγωγή ηλεκτρικών κινητήρων. Όπως τόνισε ο Schäfer, μέχρι στιγμής τα αποθέματα ασφαλείας και οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν αποτρέψει σοβαρές διακοπές, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει τη σταδιακή άρση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι σκληρές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για την ΕΕ υπογραμμίζουν το κλίμα έντασης που εξακολουθεί να βαραίνει τις διαπραγματεύσεις.