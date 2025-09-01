Το νέο Stonic υιοθετεί τη φιλοσοφία “Opposites United” και αποκτά πιο εκφραστική εμφάνιση. Η ανασχεδιασμένη μάσκα, τα φωτιστικά σώματα Star Map και ο νέος πίσω προφυλακτήρας προσδίδουν δυναμισμό, ενώ οι νέες ζάντες 16” και 17” ενισχύουν την παρουσία του. Με μήκος 4,165 χλστ. και χώρο αποσκευών έως 352 λίτρα, συνδυάζει αστική ευελιξία με πρακτικότητα.

Στην καμπίνα, κυριαρχεί η νέα πανοραμική διάταξη δύο οθονών 12,3 ιντσών που προσφέρει πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων και προηγμένο infotainment. Το Multimode Touch Display αντικαθιστά τα παραδοσιακά χειριστήρια κλιματισμού, ενώ λεπτομέρειες όπως το ανανεωμένο τιμόνι, η νέα κονσόλα και οι θύρες USB-C αναβαθμίζουν την εμπειρία. Παράλληλα, η ασύρματη φόρτιση και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσφέρουν στοιχεία άνεσης από μεγαλύτερες κατηγορίες.

Η γκάμα περιλαμβάνει τον 1.0 T-GDI σε εκδόσεις βενζίνης και mild hybrid (MHEV), με επιλογή χειροκίνητου 6 σχέσεων ή αυτόματου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, προσφέροντας ισορροπία μεταξύ οικονομίας και καθημερινών επιδόσεων.

Το Kia Connect φέρνει cloud υπηρεσίες, διαγνωστικά σε πραγματικό χρόνο και τον νέο ψηφιακό “Key” μέσω κινητού ή smartwatch. Στον τομέα της ασφάλειας, το Stonic ξεχωρίζει με προηγμένα συστήματα όπως το Blind-spot Collision Avoidance, το Forward Collision-Avoidance Assist, το Smart Cruise Control με πλοήγηση και το Highway Driving Assist.

Με τον τολμηρό σχεδιασμό, την τεχνολογική υπεροχή και την ολοκληρωμένη γκάμα, το νέο Kia Stonic επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των compact crossovers, συνδυάζοντας ευελιξία, πρακτικότητα και κορυφαία ασφάλεια.