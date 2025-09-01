Ο επικεφαλής της ομάδας της Mercedes, Toto Wolff, επιβεβαίωσε ότι οι George Russell και Kimi Antonelli θα παραμείνουν στην ομάδα για το 2026, αλλά ο Αυστριακός δεν ξεκαθάρισε πότε θα ανακοινωθεί η επίσημη ανανέωση των συμβολαίων των δύο πιλότων.

Ο Russell, ο οποίος ξεκίνησε το 2025 ως ο πρώτος πιλότος της ομάδας, μετά την αποχώρηση του Lewis Hamilton στη Ferrari, έχει απολαύσει την καλύτερη σεζόν του μέχρι τώρα στο άθλημα. Ο Βρετανός έχει τερματίσει στο βάθρο έξι φορές αυτή τη σεζόν και πήρε την πρώτη του νίκη φέτος στον Καναδά.

Μαζί του στο βάθρο στο Μόντρεαλ ήταν και ο Kimi Antonelli, ο οποίος ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο της F1, κατακτώντας την τρίτη θέση.