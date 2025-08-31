Δημοφιλή
- 1
«Καλάθι» ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση σε μισθούς και συντάξεις - Ποιοι και πόσα παραπάνω θα πάρουν
- 2
Το τρισδιάστατο γεωπολιτικό σκάκι της Τουρκίας
- 3
Μαφία στην Κρήτη: Ενστολοι και επιχειρηματίες με όπλα και ναρκωτικά - Ξέπλεναν μαύρο χρήμα και εκβίαζαν
- 4
Αλλάζουν όλα στις κληρονομιές - Οι νέοι κανόνες του κληρονομικού δικαίου
- 5
Κορωνησία: Το μαγικό «νησί» της Ηπείρου που οδηγείς… «πάνω» στο νερό
- 6
Στην Κωνσταντινούπολη ο 8ος «Επίσκοπος Ρώμης» - Ποιες εξελίξεις κινητοποιούν τη θρησκευτική διπλωματία
- 7
Πανηγύρια για τα πανηγύρια
- 8
Τι ισχύει με το όριο ταχύτητας κατά την προσπέραση σύμφωνα με τον ΚΟΚ
- 9
Πόσο... μακριά είναι η Κύπρος από την Ουκρανία
- 10
Πρώτος πρύτανης ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα έγινε πρώην στέλεχος της κυβέρνησης
H Μποτσουάνα παίζει το μέλλον της στα… διαμάντια
Στην προσπάθεια αυτή, η Μποτσουάνα δεν είναι μόνη της. Το Κατάρ, μέσω της Mansour Holdings, έχει εκδηλώσει πρόθεση να επενδύσει έως και 12 δισ. δολάρια σε διάφορους τομείς της οικονομίας της χώρας
Οι δασμοί Τραμπ «παγώνουν», αλλά οι ΗΠΑ δεν «παγώνουν» τις συμφωνίες
Παρά τις νομικές αποφάσεις, οι εμπορικές επαφές συνεχίζονται
Ινδία – Κίνα: Μετά από πέντε χρόνια οι δύο οικονομικοί γίγαντες ανοίγουν ξανά τους αιθέρες με απευθείας πτήσεις
Επιδιώκουν να αναζωογονήσουν τις διπλωματικές σχέσεις εν μέσω εμπορικών αβεβαιοτήτων
Ολοι οι ηγέτες της Χαμάς μαζί στο ίδιο τραπέζι πριν σκοτωθούν – Βίντεο
Βίντεο που μεταξύ άλλων δείχνει πλάνα από μία συνάντηση όλων των ηγετών της μαζί γύρω από ένα τραπέζι, δημοσίευσε η Χαμάς. Θα μπορούσε να εικάσει κάποιος πως η συνάντηση μπορεί να ήταν μέρος του σχεδιασμού τής επίθεσης κατά του Ισραήλ που έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Ολοι νεκροί Ολοι τους πάντως σκοτώθηκαν από ισραηλινά […]
Βατικανό: Έκκληση απηύθυνε ο πάπας Λέων να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των όπλων»
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ζήτησε σήμερα να σταματήσει η "πανδημία των όπλων", εκφράζοντας τη θλίψη του για τα παιδιά που σκοτώνονται παγκοσμίως. Κάλεσε σε προσευχή για ειρήνη και άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.