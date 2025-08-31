Η ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο στην Τούμπα (31/08, 21:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ενδεκάδα του Δικέφαλου να έχει μία διαφοροποίηση συγκριτικά με τις προηγούμενες των πέντε πρώτων επίσημων ματς της σεζόν.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον ο Γιώργο Γιακουμάκη για την κορυφή της επίθεσης.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKATR #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/rnaw8r5GKU
