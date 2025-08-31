Η ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο στην Τούμπα (31/08, 21:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ενδεκάδα του Δικέφαλου να έχει μία διαφοροποίηση συγκριτικά με τις προηγούμενες των πέντε πρώτων επίσημων ματς της σεζόν.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον ο Γιώργο Γιακουμάκη για την κορυφή της επίθεσης.