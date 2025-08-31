Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο πάτησε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, φτάνοντας μισή ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής του με πτήση από το Μιλάνο. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, που τον συνοδεύουν στο πρόγραμμα των επόμενων ωρών.

Ο 22χρονος μέσος της Φιορεντίνα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο δανεισμού του με τον Δικέφαλο, που περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026.

Το βράδυ, ο Μπιάνκο θα βρεθεί για πρώτη φορά στο γήπεδο της Τούμπας, μαζί με τον συμπατριώτη του, Αλεσάντρο Βολιάκο, που επίσης αποκτήθηκε πρόσφατα από τον ΠΑΟΚ. Οι δύο Ιταλοί θα παρακολουθήσουν από τις εξέδρες το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ατρόμητο.