Η UEFA προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος για τη league phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα απαιτητικό αλλά άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα, καθώς θα αναμετρηθεί με Λιλ, Λυών, Μπραν, Θέλτα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μπέτις και Λουντογκόρετς.

Ο Δικέφαλος ξεκινάει με εντός έδρας ματς στην Τούμπα, όπου θα υποδεχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου (19.45) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για να ακολουθήσουν δυο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Θέλτα (2 Οκτωβρίου) και Λιλ (23 Οκτωβρίου).

Οι ασπρόμαυροι επιστρέφουν τον Νοέμβριο με δυο κολλητά εντός έδρας αγώνες κόντρα σε Γιουνγκ Μπόις (6 Νοεμβρίου) και Μπραν (27 Νοεμβρίου).

Η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς (11/12) κλείνει τις υποχρεώσεις μέσα στο 2025 και ακολουθούν τα δύο μεγάλα παιχνίδια εντός του 2026, με Μπέτις (22/1) και Λυών (29/1).