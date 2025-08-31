Το τρίτο ημίχρονο του ΑΡΗΣ-Παναιτωλικός είχε ένταση, σκυμμένα κεφάλια και προβληματισμό στις τάξεις των γηπεδούχων.

Ενδεικτικό είναι ότι ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν ανέβηκε στην συνέντευξη Τύπου, καθώς αρκέστηκε στις δηλώσεις τις οποίες έκανε στο συνδρομητικό κανάλι.

Παράλληλα ο προπονητής του Άρη είχε συζήτηση με τον Θεόδωρο Καρυπίδη στα αποδυτήρια για αρκετή ώρα, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να μιλάει και στους ποδοσφαιριστές.

Ο Καρυπίδης αποχώρησε από το «Κλεάνθης Βικελίδης» λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εμφανώς εκνευρισμένος και προβληματισμένος για τον κάκιστο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σεζόν για τον Άρη. Ένα βαρύ κλίμα με το οποίο πηγαίνουν οι «κιτρινόμαυροι» στη διακοπή και μένει να φανεί από αύριο ο τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστούν.