Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης και έκλεισε ιδανικά τις υποχρεώσεις της πριν τη διακοπή, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μιλά στην Cosmote TV για την εικόνα της ομάδας του στο παιχνίδι αλλά και για την πρόοδό της ως τώρα.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

Για το πώς αξιολογεί την εμφάνιση της ΑΕΚ: «Πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί, πρέπει να είμαι ρεαλιστικός μετά την ενέργεια που ξοδέψαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχαμε σταθερότητα, δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο, συνήθως δεν μου αρέσει το 1-0 αλλά όταν η ενέργεια δεν υπάρχει, είμαι ικανοποιημένος στο 50% αλλά οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί κι αυτό είναι που μετράει».

Για το πώς αξιολογεί την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας: «Βελτιωνόμαστε, σίγουρα, είμαστε σταθεροί αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση, σε 8 επίσημα παιχνίδια έχουμε 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, υπάρχει πολύς χώρος για πρόοδο, είμαστε στα τέλη Αυγούστου, είμαστε ικανοποιημένοι».