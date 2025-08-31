Καθοριστική ήταν η παρέμβαση των εργαζομένων σε ψησταριά στο Καστέλι Κισάμου, στην πλατεία Μάνου Κατράκη, οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν έναν πελάτη από πνιγμό.

Τι συνέβη

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου και καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος. Ένας από τους πελάτες που δειπνούσε εκεί αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα όταν φαγητό σφήνωσε στον λαιμό του, προκαλώντας κίνδυνο ασφυξίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας την λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.

Τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και την ανάγκη να γνωρίζουμε πώς να αντιδρούμε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η λαβή Χάιμλιχ, είναι μία τεχνική που επινόησε Αμερικανός θωρακοχειρουργός για να μπορεί όποιος εκπαιδευτεί να απομακρύνει ένα αντικείμενο που φράζει τον αεραγωγό του ανθρώπινου σώματος.