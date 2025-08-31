Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών η Κατερίνα Ζαχαράκη, κόρη του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, Κώστα Ζαχαράκη.

Η πρώην δημοσιογράφος, που τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στην ΑΑΔΕ, άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, στη Θεσσαλονίκη νικημένη από τον καρκίνο, σύμφωνα με το voria.gr.

Μεταξύ άλλων η Κατερίνα Ζαχαράκη, είχε εργαστεί στη δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100 και είχε σπουδάσει Οικονομικά.

Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα της

Ο ίδιος ο πατέρας της Κώστας Ζαχαράκης ανακοίνωσε την απώλεια με ανάρτησή του. «Σήμερα έχασα την πολυαγαπημένη μου Κατερίνα ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχούλα της να αναπαύεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Αβάσταχτος ο πόνος!!! Ο Πανάγαθος να μας δίνει κουράγιο να αντέξουμε αυτήν την τραγωδία», ανέφερε.

«Αντίο γλυκιά Κατερίνα μας! Καλό ταξίδι στο φως! Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη! Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία! Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου! Καλή ανάπαυση φιλαράκι μου!», ανέφερε από την πλευρά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μέλος του ΔΣ της ΕΣΗΕΜΘ, Χρήστος Νικολαΐδης, για τον θάνατο της Κατερίνας Ζαχαράκη.