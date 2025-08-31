Η πρώτη μέρα του φθινοπώρου θυμίζει… καρδιά καλοκαιριού.

Ο καιρός τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε όλη τη χώρα. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα μπορεί να εμφανιστούν λίγες αραιές νεφώσεις, χωρίς όμως να επηρεαστεί το καλοκαιρινό σκηνικό.

Άνεμοι: ήπιοι αλλά με εξαιρέσεις

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, προσφέροντας μια μικρή ανακούφιση από τη ζέστη. Στο νότιο Αιγαίο, ωστόσο, αναμένεται να ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ, κάτι που ίσως δυσκολέψει τις θαλάσσιες μετακινήσεις με πλοία ή μικρά σκάφη.

Θερμοκρασίες που θυμίζουν Αύγουστο

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα περισσότερα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32-35°C, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά η ζέστη θα είναι πιο έντονη, αγγίζοντας τους 36°C. Στα νησιά θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, γύρω στους 30-33°C.

Αττική: Ζεστό και ηλιόλουστο ξεκίνημα

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35°C, με ανέμους μεταβλητούς, κυρίως δυτικούς, 3-4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Σταθερά καλοκαιρινή η εικόνα

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα είναι ηλιόλουστη με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32°C, με ανέμους μεταβλητούς 2-4 μποφόρ.

Συμπέρασμα: Σεπτέμβρης με καλοκαιρινή διάθεση

Η Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου μοιάζει περισσότερο με μέρα του Αυγούστου παρά με την αρχή του φθινοπώρου. Ο Σεπτέμβρης κάνει ποδαρικό με ήλιο, ζέστη και ήπιους ανέμους, χαρίζοντας ακόμα λίγες μέρες καλοκαιριού.