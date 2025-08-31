Η Κορωνησία, είναι ένα μικρό μαγευτικό «νησί» της Ηπείρου, που μπορεί να περηφανεύεται για το μοναδικό της χαρακτηριστικό, το οποίο είναι να προσεγγίζεται… οδικώς.

Με μόλις 167 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011) και αμέτρητες φυσικές ομορφιές, η Κορωνησία προσφέρει σε κάθε επισκέπτη την αίσθηση ενός γνήσιου ελληνικού road trip, ανάμεσα σε λιμνοθάλασσες και σπάνια πουλιά.

Το δυνατό του σημείο είναι ότι για να φτάσεις θα πρέπει ερχόμενος από Άρτα να περάσεις μέσω μιας στενής λωρίδας ασφάλτου, 6,5 χλμ. που διασχίζει τον Αμβρακικό κόλπο.

Αυτή η στενή λωρίδα ασφάλτου, σε κάνει να νιώθεις ότι οδηγείς πάνω στο νερό. Δεξιά και αριστερά, βλέπεις τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό. Σε αυτά τα νερά ζουν θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και σαλάχια, ο αργυροπελεκάνος, ακόμα και φλαμίνγκο.

Αν σταθείς τυχερός θα τα δεις να περπατάνε δίπλα σου.

Αυτός δρόμος καταλήγει στο μικρό ψαροχώρι της Κορωνησίας, ένα από τα μικρότερα, κατοικημένα νησιά της χώρας μας και έναν ελκυστικό προορισμό της Ηπείρου για όσους αναζητούν να περάσουν ξέγνοιαστες διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.

Από τα κυριότερα αξιοθέατα του νησιού είναι ο φάρος της Σαλαώρας και το παλιό τελωνείο, το όμορφο λιμανάκι με τα καΐκια που καθημερινά βγάζουν ολόφρεσκα ψάρια και τις φημισμένες γαρίδες Αμβρακικού. Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας που χρονολογείται πίσω στον 7ο αιώνα, είναι επίσης ένα σημείο το οποίο πρέπει να δουν όσοι βρεθούν στην Κορωνησία.

Ο σημερινός ναός αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο τμήμα ενός πολύ παλιού μοναστηριού που ιδρύθηκε από έναν μοναχό από την Κορυτσά. Από τότε και για πάρα πολλά χρόνια, η ιστορία της μονής χάνεται στα βάθη των αιώνων και κανείς δεν ξέρει μέχρι που έφτασε η φήμη του παλαιού βυζαντινού μοναστηριού. Δυστυχώς, όμως σήμερα, τίποτα δεν διασώζεται από τα παλαιότερα κελιά των μοναχών που ζούσαν στο μοναστήρι, καθώς όλα τα κελιά και το τείχος της μονής καταστράφηκαν κάπου στο 1910.

Όσον αφορά την Κορωνησία τον Αύγουστο, οι τουρίστες και οι κάτοικοι θα μπορούν να ζήσουν Γιορτή της Σαρδέλας που διοργανώνεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα.