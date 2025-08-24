Οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό για τις διακοπές τους, ξοδεύοντας το 2024 πάνω από 2,8 δισ. ευρώ εκτός συνόρων, έναντι 2,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Φαίνεται λοιπόν πως όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν για τις διακοπές τους μεγάλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, είτε ιδιωτικά, είτε με γκρουπ. Αναζητούν νέες εμπειρίες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και πιο οικονομικές λύσεις. «Η ακρίβεια των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, των αεροπορικών εισιτηρίων και τα ξενοδοχεία, είναι σε γενικές γραμμές ασύμφορα να κάνει κάποιος διακοπές εδώ», ανέφερε στο Mega ταξιδιωτικός πράκτορας.

Με τα ταξίδια στο εξωτερικό να διαρκούν κατά μέσο όρο πέντε ημέρες και τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση να κυμαίνεται γύρω στα 80 ευρώ, οι Έλληνες ξοδεύουν πλέον πολύ περισσότερα «έξω» παρά «μέσα». Σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, πέρυσι 2,8 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν σε ταξίδια εκτός Ελλάδος, με το αντίστοιχο ποσό για εγχώριους προορισμούς να διαμορφώνεται στα 2,2 δισ. ευρώ.

Με ένα στα τέσσερα ταξίδια να πραγματοποιείται το καλοκαίρι, οι Έλληνες αλλάζουν πλέον ταξιδιωτικές συνήθειες. Ο αριθμός των ταξιδιωτών που επέλεξαν για τις διακοπές τους τη γειτονική Βουλγαρία ή την Τουρκία μειώθηκε πέρυσι κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με την Κύπρο να υποχωρεί 6% αντίστοιχα. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ταξίδεψαν πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες, αριθμός αυξημένος κατά 21% σε σχέση με το 2023. Αντίστοιχη άνοδος άνω του 20% σημειώθηκε σε Γαλλία και Ολλανδία.

Το ταξίδι στο εξωτερικό εξελίσσεται για τους Έλληνες σε νέα πραγματικότητα με την τάση μάλιστα, σύμφωνα με τους αναλυτές, να είναι αυξητική και για το 2026.