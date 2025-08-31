Σε επιχείρηση εντοπισμού μεταναστών στην περιοχή του Αγαθονησίου, προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της ΕΛΑΣ. Κατά τη διάρκεια της δράσης, εντοπίστηκαν συνολικά 26 αλλοδαποί, ενώ δυστυχώς βρέθηκε και η σορός μίας γυναίκας.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν άμεσα με επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Σάμου, όπου ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υποστήριξης.

Η σορός της γυναίκας διακομίστηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διεξαγωγή νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Η συλλογή μαρτυριών και στοιχείων συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ενίσχυση της ασφάλειας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.